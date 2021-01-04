Мадрид, , 13:58 — REGNUM В настоящее время Испания и Соединенное Королевство ведут интенсивные переговоры с целью заключения соглашения о военном сотрудничестве после выхода Великобритании из Евросоюза. Мадрид намерен включить «меры доверия» в отношении британской базы в Гибралтаре. Об этом сообщила газета El País.

Новое соглашение по вопросам безопасности и обороны станет фундаментальной частью нового этапа сотрудничества после завершения Brexit. Согласно дипломатическим источникам El País, данное соглашение охватит такие темы, как борьба с джихадизмом, кибербезопасность и проведение совместных военных миссий. В то же время документ предусмотрит «меры доверия» в отношении британской базы в Гибралтаре, являющейся «источником постоянных трений между двумя странами», подчеркивают журналисты.

Соединенное Королевство и Франция являются главными военными державами в Европе, обладающими собственными ядерными силами и членством в Совете Безопасности ООН. Однако по решению британской стороны в соглашении о выходе из ЕС, достигнутом 24 декабря 2020 года, не содержится ни одной главы, посвященной внешней политике и вопросам обороны Соединенного Королевства, что оставляет широкий простор для двустороннего сотрудничества между Мадридом и Лондоном.