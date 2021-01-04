Киев, 4 января 2021, 13:57 — REGNUM Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на падение уровня доверия к нему, остается лидером электоральных симпатий. Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина, опубликованном 4 января.
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По мнению эксперта, к Владимиру Зеленскому рейтинг доверия остается сравнительно высоким ввиду отсутствия альтернативных кандидатов. Он пояснил, что все кандидаты, которые потенциально могли бы быть альтернативой действующему президенту Украины уже знакомы электорату и у них «большой антирейтинг».
Вместе с тем Паниотто отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко за время последней избирательной компании (выборы президента Украины в 2019 году) и после нее «нарастил свой рейтинг» по сравнению с тем, что был у него в конце его президентской каденции. Но вместе с тем, у бывшего украинского президента высокий антирейтинг, добавил эксперт.
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