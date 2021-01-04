Киев, , 13:57 — REGNUM Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на падение уровня доверия к нему, остается лидером электоральных симпатий. Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина, опубликованном 4 января.

«У Зеленского был очень высокий уровень доверия, поэтому даже при большом падении остатки этого показателя доверия сохраняются. К тому же сам он не выглядит как человек, который причастен к каким-то коррупционным скандалам. И пока что все, что возникало, касается его окружения. Потому он выглядит человеком честным, но не квалифицированным, который не умеет подбирать кадры, который не хочет ссориться с олигархами, не смог сломать ту систему, что обещал. Лично к нему пока что остается хорошее отношение как к человеку, хотя и беспомощному, но более-менее симпатичному», — пояснил эксперт.

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По мнению эксперта, к Владимиру Зеленскому рейтинг доверия остается сравнительно высоким ввиду отсутствия альтернативных кандидатов. Он пояснил, что все кандидаты, которые потенциально могли бы быть альтернативой действующему президенту Украины уже знакомы электорату и у них «большой антирейтинг».

«К другим, любым системным политикам доверие очень сильно упало после 2014 года… Действительно, нет других кандидатов. Все перечисленные в списках были и раньше, у них очень большой антирейтинг», — добавил он.

Вместе с тем Паниотто отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко за время последней избирательной компании (выборы президента Украины в 2019 году) и после нее «нарастил свой рейтинг» по сравнению с тем, что был у него в конце его президентской каденции. Но вместе с тем, у бывшего украинского президента высокий антирейтинг, добавил эксперт.

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«У Порошенко, например, несмотря на достаточно высокие электоральные показатели — до 20%, антирейтинг равен 70%, то есть 70% никогда за него не проголосуют. Это такой потолок. У него есть шансы только в ситуации, если вообще не появится какой-либо другой перспективный кандидат», — заключил социолог.

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