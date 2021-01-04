4 января 2021 | Время чтения 9 мин

Экономический кризис, который и без того существовал в Турции, углубился с эпидемией. Впервые за 18 лет руководство Партии справедливости и развития (ПСР) оказалось в таком затруднительном положении, что запаниковало.

Ариф Асалыоглу, , 14:05 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Турция возглавляет список стран, перенесших 2020 год с самыми тяжелыми последствиями. Эпидемия коронавируса обрушилась, как кошмар, и повлияла на процессы внутри государства и общества.

Экономический кризис, который и без того существовал в Турции, углубился с эпидемией. Впервые за 18 лет руководство Партии справедливости и развития (ПСР) оказалось в таком затруднительном положении, что запаниковало. Человек, которого называли будущим председателем ПСР, зять турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министр финансов и казначейства Берат Албайрак был вынужден уйти в отставку в результате давления и исчез с радаров. Несмотря на то, что после его отставки прошло около трех месяцев, он до сих пор не выступил перед прессой. По мере закрытия года власти приняли закон, который создал для деятельности неправительственных организаций фактически условия чрезвычайного положения. И сразу после того, как депутаты проголосовали за этот закон, не дав возможности опротестовать его, парламент ушел на каникулы.

В 2020 году мы часто сталкивались с термином «голубая родина». Это доктрина, с помощью которой ПСР продолжила конфликтную внешнюю политику в Средиземном море. Правительство стало создавать напряженную атмосферу, поднимая вопрос шельфа и морских границ, как будто оно только что открыло для себя некоторые важные детали. Углубившийся кризис с Кипром, ввязывание в конфликт в Ливии, тупик в Сирии, военная поддержка Баку в азербайджано-армянской войне… В целом внешняя политика рисует небезопасный и сложный образ, сопровождаемый разрушенной экономикой. Анкара вынуждена последние месяцы искать новый политический путь. К этому ее побудили более открытое обсуждение Европейским союзом возможных санкций против Турции и давление Сената США вкупе с победой Джо Байдена на выборах.

Турецкие власти пытались решать проблемы с оппозицией. И мы видим, что ключевой стратегией в 2020 году стало вытеснение курдской Демократической партии народов (ДПН) из политического пространства. Прекращение депутатских полномочий парламентариев от ДПН продолжилось после того, как власти вспомнили дело 2014 года (протесты по поводу сирийского Кобане), политики ДПН были отстраненны от должностей и заключены в тюрьму. Две сильные оппозиционные партии, Республиканская народная партия (РНП) и «Хорошая партия», отстранились от ситуации. Обвиненная в «терроризме» ДПН словно превратилась в прокаженного в турецкой политике. Из 82 глав муниципалитетов 73 уволили, на их место правительство назначило своих людей.

Сопредседатель левой Демократической партии народов Селахаттин Демирташ

Депутат ДПН от Стамбула Худа Кая изучила систематическое давление на свою партии и использование при этом в качестве политического инструмента религиозных символов. «ДПН платит самую высокую цену при юридическом линчевании, и нарушениях прав человека, — заявила она. — Около 16 тысяч сторонников ДПН находятся в тюрьмах. За последние четыре года из 20 тысяч задержанных подверглись аресту 10 тысяч членов нашей партии. В тюрьмах начали открывать специальные камеры для заключенных, которые, как утверждается, оскорбляли президента. Несмотря на то, что Турция проиграла в ЕСПЧ дело по экс-председателю ДПН Селахаддину Демирташу, он все еще находится за решеткой. Что говорит о том, что Демирташ в политическом смысле является настоящим заложником».

Тот факт, что оппозиция в Турции разобщена, играет на руку власти и ее партнеров, коалиции ПСР и Партии националистического движения (ПНД). После внесения изменений в работу коллегий адвокатов защита в судах взята под контроль правительства. За ним последовал закон об «охранниках» (граждане, не являющиеся государственными служащими, получили право следить за порядком на улицах городов). Власти взяли под контроль всю страну, улицу за улицей. Сразу после этого вступил в игру закон, ограничивающий социальные сети. Это была область, где голос оппозиции мог прозвучать, она могла политически «дышать». В следующем году станет еще больше попыток цензуры социальных сетей. Парламент принял пакет изменений, которые теперь позволяют губернаторам на свое усмотрение закрывать фонды и ассоциации.

Отставка министра финансов Берата Албайрака в преддверии вечера, когда на выборах в США было объявлено о победе Джо Байдена, все еще обсуждается. Для Анкары президентство Байдена является худшим вариантом, поэтому Эрдоган в некоторых министерствах внес коррективы. При этом между Байденом и Эрдоганом до сих пор не было никаких контактов. В Вашингтоне обсуждают вопрос о том, как Байден поведет себя в деле об «отмывании денег» (дело HalkBank). Мы скоро станем свидетелями последствий этого дела для Анкары.

Джо Байден и Реджеп Эрдоган. 2016 (сс) US Department of State

Турция провалилась в борьбе с эпидемией коронавируса. Было доказано, что правительство подтасовывает цифры зараженных и погибших от коронавируса. С избранием доктора Шебнем Корур Финджанджи главой Турецкой медицинской ассоциации информация о коронавирусе стала более прозрачной и публично распространяется. После того, как основная оппозиционная партия стала изучать официальные заявления о заражениях в стране, цифры министерства здравоохранения увеличились за один день в пять раз. Еще один момент, который отличает Турцию от других стран в отношении коронавируса, заключается в недостаточной экономической поддержке бизнеса и населения. Около 40 тысячам компаний пришлось закрыться. Даже по данным контролируемого властями Статистического агентства Турции, инфляция официально достигла 16%, а безработица обрушилась на 13 миллионов человек.

Незабываемыми событиями в 2020 году стали: вооруженные силы Турции потеряли 34 солдата в Идлибе, оппозиция и общественность резко отреагировали на потери; в Турции после этого возрос гнев в отношении сирийских беженцев, правительство открыло для мигрантов границы с Грецией; последовала жесткая реакция ЕС и Греции и попытки Афин становить беспорядки на своих границах при помощи оружия. В январе 2020 года в Элязыге произошло землетрясение, в результате которого погиб 41 гражданин. В феврале в Бахчисарайском районе провинции Ван произошла лавинная катастрофа. Затем лавина упала уже на спасателей, которые отправилась на помощь, в общей сложности в катастрофе погибли 43 человека. Трагедия пролила свет на громкий коррупционный скандал. В регионе было принято решение построить туннели, власти провели два тендера, однако депутат от ПСР, который выиграл тендер, решил вырыть туннели не в заданных точках, а там, где это можно было сделать легче всего. В октябре в Измире произошло землетрясение, унесшее жизни 119 человек. Эти три стихийных бедствия были зафиксированы в качестве провалов ПСР. Потому что в очередной раз указали на неправильную градостроительную политику Турции.

Фото зоны землетрясения в Измире с воздуха Msb.gov.tr

Турция заняла 109-е место среди 126 стран в индексе верховенства закона (Rule of Law Index). В индексе, в котором страны классифицируются по географическим регионам, Анкара заняла последнее место в этом году, как и в прошлом году, среди 13 стран в группе Восточной Европы и Центральной Азии. В классификации стран по группе доходов Турция среди 38 стран в группе выше среднего уровня дохода оказалась лишь лучше Венесуэлы.

Ситуация ухудшилась с пытками. Руководители ПСР начали лично участвовать в пытках. 8 сентября в Ване два курдских гражданина были выброшены солдатами из вертолета на глазах многочисленных свидетелей, один из граждан сразу же погиб. Депутат от ДПН рассказала в парламенте о полном раздевании женщин при обысках в турецких тюрьмах. Когда она рассказывала об этих психологических методах давления, женщины-депутаты из ПСР и глава фракции пытались помешать выступлению, что вызвало серьезную реакцию во всей Турции. Десятки женщин, подвергшиеся этой практике, рассказали в соцсетях о своих случаях, чем помогли пролить свет.

Турция, которая очень отстает в вопросе свободы выражения мнений и свободы прессы, только-только начала рассматривать в судах дела и давать сроки журналистам, которые были арестованы 4−5 лет назад. Например, по делу о разглашении информации о транспортировке оружия в Сирию с помощью турецкой разведки MIT главного редактора газеты Cumhuriyet Джана Дюндара суд приговорил к 27 годам тюрьмы, все его имущество было конфисковано. В турецких тюрьмах в настоящее время находятся около 200 журналистов. Даже в приведенном выше случае с выброшенными из вертолета гражданами в связи с этим были арестованы четверо журналистов, которые рассказали о происшествии.

Бывший министр культуры Эртугрул Гюнай отметил, что открытие Святой Софии для поклонения как мечети является одним из самых важных событий года. «Собор Святой Софии показал нам, что злоупотребление в политике может достичь своего пика. В предыдущие годы, когда была поднята тема Святой Софии реакция была такой: оставьте этот вопрос, вначале заполните окружающие мечети. Но теперь это было сделано как своего рода вызов миру, а также был дан сигнал электорату: больше мы вам ничего дать не можем. И я не думаю, что правительство ПСР смогло получить от этого пользу. Чтобы быть властью, нужно быть обнадеживающим. Но в Турции есть проблемы с созданием надежд. Оппозиционные партии не могут превратить возражения народа в надежду для себя», — сказал он.

Намаз в Айя-Софии с участием президента Турции Реджепа Эрдогана Tccb.gov.tr

Профессор социологии Бинназ Топрак опубликовал работу, где показал, что поляризация общества достигла устрашающе высокого уровня. «Ситуация перешла к стадии, когда браки стали формироваться в соответствии с партийными предпочтениями. Мы знаем, что ПСР использует поляризацию, начиная с референдума 2010 года и таким образом пытается зарабатывать себе голоса. К сожалению, оппозиция тоже участвует в этом. В 2020 году этот политический метод укоренился. Каждый, кто находится на «противоположной стороне», демонизируется, особенно это присуще власти», — говорится в докладе ученого.

Экономические эксперты еще до эпидемии предупреждали, что экономика Турции находится в плохой ситуации, что чрезмерное заимствование для спасения ситуации сегодня когда-нибудь создадут серьезные проблемы. Этот день настал.

Правительство Анкары незамедлительно влезает в каждый конфликт в регионе, участвует в нем и придерживается крайней позиции, поддерживая одну из конфликтующих сторон. Бросает таким образом Турцию в огонь, легко прибегая к военной силе. Хотя во внешней политике этот вариант используется в крайнем случае. А идеология возымела приоритет над национальными интересами. По поведению Анкары видно, что партийная идеология является первостепенной, а не интересы Турции и интересы турецкого народа. На Ближнем Востоке, например, выделяется «ихванство». Вот почему Турция поссорилась с Египтом.

Отсюда прогнозы, что к осени 2021 года коронавирус исчезнет и заберет с собой Эрдогана и ПСР.