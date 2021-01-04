Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» намерены не спешить принимать решение по прекращению депутатских полномочий представителей оппозиции. Об этом, как передает агентство «Интерпрессньюс», 4 января сообщил журналистам депутат от «Грузинской мечты» Георгий Кахиани.

Политик отметил, что планируется пятый раунд переговоров между лидерами оппозиции и представителями правящей партии, в ходе которых оппозиционные депутаты, возможно, прекратят бойкот парламента.

«Одним из главных политических событий, ожидаемых в ближайшее время, является следующий раунд встреч. Я очень надеюсь, что в конечном итоге вопрос будет решен, и мы получим конкретный результат, который выразится в том, что часть представителей оппозиции войдет в парламент», — сказал Кахиани.

Он также объяснил, почему в парламенте начали рассматривать вопрос о лишении депутатских мандатов представителей партии «Альянс патриотов». Они подали заявления о сложении полномочий, но не отозвали, как в других оппозиционных партиях, избирательные списки. В этом случае места в парламенте смогут занять другие представители «патриотов».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными», а все представители от оппозиции, получившие право на депутатские мандаты, объявили бойкот парламенту.

Из 60 депутатов от оппозиционных партий 54 подали заявления о сдаче полномочий, в том числе лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили и двое ее соратников.

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