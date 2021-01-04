Минск, , 13:46 — REGNUM В 2021 году Белоруссии «во что бы то ни стало» необходимо «выстоять» и сохранить свой суверенитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 января во время приема с докладом генерального прокурора республики Андрея Шведа, сообщает БелТА.

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По мнению главы республики пандемия коронавируса обернулась тем, что крупные игроки на мировой арене начали делить мир, а сама пандемия из медицинской проблемы превратилась не только в экономическую, а и в геополитическую.

«Это надо было ожидать, она (пандемия — ИА REGNUM) никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», — подытожил белорусский лидер.

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Напомним, в новогоднем обращении к согражданам Александр Лукашенко призвал сделать наступивший 2021 год Годом народного единства.