Минск, 4 января 2021, 13:46 — REGNUM В 2021 году Белоруссии «во что бы то ни стало» необходимо «выстоять» и сохранить свой суверенитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 января во время приема с докладом генерального прокурора республики Андрея Шведа, сообщает БелТА.
Читайте также: В Белорусской Православной Церкви призвали не допустить новых протестов
По мнению главы республики пандемия коронавируса обернулась тем, что крупные игроки на мировой арене начали делить мир, а сама пандемия из медицинской проблемы превратилась не только в экономическую, а и в геополитическую.
Читайте также: Лукашенко призвал сограждан сделать 2021 Годом народного единства
Напомним, в новогоднем обращении к согражданам Александр Лукашенко призвал сделать наступивший 2021 год Годом народного единства.