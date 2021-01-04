Киев, , 13:46 — REGNUM Посол Израиля на Украине Джоэл Лион осудил факельное шествие в честь дня рождения одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры, которое состоялось в украинской столице 1 января. Об этом дипломатический представитель написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Читайте также: Аксенов предрек Украине дальнейшую потерю территорий

«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», — прокомментировал посол новость о марше националистов в Киеве, опубликованную изданием KyivPost.

Читайте также: В Киеве на шествии бандеровцев заметили новшество — бело-красно-белые флаги

Напомним, в первый день нового года в Киеве состоялся марш, посвященный одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере. По оценкам представителей средств массовой информации, в факельном шествии приняли участие порядка тысячи человек.