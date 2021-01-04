Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео поблагодарил премьер-министра Грузии Георгия Гахарию за теплую встречу, оказанную американскому гостю во время визита в ноябре 2020 года. Слова благодарности госсекретарь разместил 3 января на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы прилетели в Грузию, чтобы поддержать наших свободолюбивых друзей. Благодарю Георгия Гахарию за тёплый приём», — написал глава Госдепа.

Помпео также опубликовал совместные с Гахарией фото, сделанные во время визита госсекретаря в Тбилиси.

Стоит отметить, что прилет Помпео в Грузию пришелся на пик протестной активности. Члены оппозиционных партий Грузии и их сторонники провели во время визита «молчаливую акцию», участники которой выстроились с плакатами с надписями о «фальсификациях» на парламентских выборах. Помпео не стал комментировать эту акцию.

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