Киев, , 12:18 — REGNUM Украина ожидает получить три американских патрульных катера класса Island на протяжении первого полугодия 2021 года, а первую партию катеров Mark VI — до конца 2022 года. Об этом заявил глава военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

«Ожидаем, что «Айленды» придут к нам в течение следующего первого полугодия, а до конца 2021 года приобретут все способности — тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса (два катера данного класса уже находятся в составе украинского военно-морского флота — ИА REGNUM)», — отметил украинский адмирал.

Украинский военачальник добавил, что на данный момент катера проходят в Соединенных Штатах Америки техническое обслуживание и довооружение, а в январе украинские экипажи отправятся в Балтимор, где пройдут подготовку на борту.

Также Неижпапа проинформировал своего собеседника относительно катеров Mark VI, отметив, что был подписан контракт на их строительство. Он выразил надежду на то, что в ближайшие два года (до конца 2022 года) ВМС Украины получат первую партию катеров данного класса.

«Мы уже полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на «Айлендах», — добавил украинский адмирал.

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Напомним, ранее Алексей Неижпапа заявлял, что США должны поставить Украине 16 единиц катеров класса Mark VI. Он также добавил, что часть из них будет размещена в Азовском море.