Киев, 4 января 2021, 12:18 — REGNUM Украина ожидает получить три американских патрульных катера класса Island на протяжении первого полугодия 2021 года, а первую партию катеров Mark VI — до конца 2022 года. Об этом заявил глава военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Украинский военачальник добавил, что на данный момент катера проходят в Соединенных Штатах Америки техническое обслуживание и довооружение, а в январе украинские экипажи отправятся в Балтимор, где пройдут подготовку на борту.
Также Неижпапа проинформировал своего собеседника относительно катеров Mark VI, отметив, что был подписан контракт на их строительство. Он выразил надежду на то, что в ближайшие два года (до конца 2022 года) ВМС Украины получат первую партию катеров данного класса.
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Напомним, ранее Алексей Неижпапа заявлял, что США должны поставить Украине 16 единиц катеров класса Mark VI. Он также добавил, что часть из них будет размещена в Азовском море.