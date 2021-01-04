Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Поездка генерального директора Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дана Элиассона на Канарские в разгар пандемии коронавируса вызвала резкую общественную критику. В ближайшее время ему будет нелегко. Однако, вполне вероятно, что свою должность он сохранит, так как правительство увольнять высокопоставленного чиновника не собирается. Об этом написал в своей авторской статье ведущий политический обозревать телеканала SVT Матс Кнутсон.

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«Гражданское агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям (MSB) играет важную роль в централизации усилий по антикризисному управлению в условиях пандемии коронавируса. Когда газета Expressen сообщила, что ее глава, то есть генеральный директор Дан Элиассон, поехал на Канарские острова, чтобы отпраздновать Рождество, это вызвало большое внимание средств массовой информации. Не в последнюю очередь потому, что во время пандемии рекомендуется избегать поездок, в которых нет необходимости. Однако, когда Дан Элиассон вернулся в Швецию поздно вечером в субботу (2 января — прим. ИА REGNUM), сожаления по поводу своей поездки он не выразил. Напротив, он заявил, что считает ее «необходимой»…

Однако, по сведениям SVT, в настоящее время правительство не планирует увольнять Дана Элиассона. По общему мнению, он определенно продолжит занимать пост генерального директора — по крайней мере, пока», — написал Кнутсон.

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