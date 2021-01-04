Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Члены комитета парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам поддержали прекращение депутатских полномочий трёх депутатов от партии «Альянс патриотов» в ходе заседания 4 января. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Аппарат нашего комитета установил, выражали ли эти заявления волю заявителей, и все три члена парламента подтвердили, что эти заявления являются выражением их воли», — говорится в сообщении.

В парламенте отметили, что, согласно регламенту, данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании парламента, где его вынесут на голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными», а все представители от оппозиции, получившие право на депутатские мандаты, объявили бойкот парламенту.

Из 60 депутатов от оппозиционных партий 54 подали заявления о сдаче полномочий, в том числе лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили и двое её соратников. Заявления «патриотов» стали рассматривать в первую очередь.

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