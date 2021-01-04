Стокгольм, , 12:23 — REGNUM Депутат Риксдага Ханс Валлмарк, исполняющий обязанности представителя «Умеренных» по внешней политике, посетил Канарские острова во время рождественских каникул, несмотря на рекомендации Агентства общественного здравоохранения избегать ненужных поездок во время пандемии коронаируса. Об этом сообщила газета Expressen.

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Факт поездки парламентарий признал.

«Признаюсь и каюсь: я тоже был в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария во время праздников. Там находится и работает жена. Я привез лекарства, и мы с ней вместе отпраздновали Рождество», — написал Валлмарк у себя в Facebook.

Напомним, что ранее среди посетителей курорта в разгар пандемии был замечен генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон, который отправился на Канарские острова, чтобы встретить Рождество вместе с проживающей там дочерью.

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