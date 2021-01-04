Бердск, Новосибирская область, , 10:59 — REGNUM В Бердске назначен директор отдела по делам молодежи (ОДМ). Им стал 25-летний Владислав Дубровский. К работе он приступит с 11 января.

«Он победил в конкурсном отборе, состоявшемся 28 декабря 2020 года. Кандидатуру молодого специалиста уже одобрил глава Бердска Евгений Шестернин, — сообщила сайту «Бердск-Онлайн» замглавы города Жанна Шурова, — Он предоставил настолько исчерпывающую программу развития ОДМ и молодежной политики города, что у комиссии к нему не возникло вопросов».

На данный пост изначально претендовали трое, но Павел Болотин отозвал свою кандидатуру и выбор проходил между Владиславом Дубровским и Семеном Васехой.

Владислав Дубровский с сентября 2020 года работает в отделе по делам молодежи, до этого был методистом в Центре развития культуры Искитимского района.

Отмечается, что ранее возглавлявшая ОДМ Бердска Евгения Шмидт останется на должности заместителя и продолжит курировать направление патриотического воспитания молодежи.