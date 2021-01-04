Стокгольм, , 12:12 — REGNUM За пять дней до наступления Рождества генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон был замечен среди пассажиров, направляющихся на Канарские острова. По прибытии обратно в Швецию вечером 2 января Элиассон покинул территорию аэропорта через задний выход, чтобы не общаться с прессой. Однако в интервью газете Expressen высокопоставленный чиновник объяснил, что его поездка на Канары в условиях пандемии коронавируса была «необходимой».

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"Я отказывался от многих поездок, но посчитал, что эта была необходимой», — заявил Элиассон.

Напомним, что именно редакция Expressen смогла обнаружить, что генеральный директор Элиассон улетел встречать Рождество на Канарские острова в разгар пандемии.

«Я принял решение, что поездка была необходима. У меня есть дочь, которая там живет и работает. И я праздновал Рождество с ней и своей семьей», — объяснил Элиассон.

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