Москва, , 10:55 — REGNUM Вице-премьер России Александр Новак уверен, что, несмотря на все трудности, проект газопровода «Северный поток — 2» будет завершен. Об этом Новак заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Новака, страны Евросоюза, которые заинтересованы в реализации «Северного потока — 2» данный проект поддерживают, даже несмотря на давление со стороны США. Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» Новак назвал «нерыночными».

«Санкционная дубинка, которая абсолютно не рыночная, хотя страна вроде рыночная, всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует инструменты такие, которые отнюдь не являются рыночными», — довольно наивно заявил вице-премьер.

Чиновник отметил, что все страны-партнеры «Северного потока — 2» об этом открыто заявляют и понимают. Он уверен, что поддержка заинтересованных стран в итоге поможет завершить строительство «Северного потока — 2».

«И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — сказал Новак.

Напомним, что властям США удалось задержать строительство «Северного потока — 2» почти на год — западные компании, занимавшиеся прокладкой трубопровода сбежали в страхе перед американскими санкциями. России пришлось снаряжать специальное судно, которое может прокладывать трубу по дну моря.

Накануне стало известно, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL), специализирующаяся в области сертификации и классификации, отказалась выдавать «Северному потоку — 2» сертификат, что может привести к юридическим проблемам при эксплуатации газопровода.