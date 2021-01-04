Одесса, Украина, , 12:11 — REGNUM Криминальный авторитет Миндия Горадзе («Лавасоглы»), осужденный заочно в Грузии за «пребывание лица в положении вора в законе» и другие преступления, был задержан в Одессе после нарушения порядка в самолете. Об этом сообщает украинское издание Dетектив-INFO.

По информации журналистов, Горадзе прибыл в Одессу 3 января на самолете из Белоруссии без документов. Украинские пограничники не пропустили его и отправили другим рейсом обратно. Оказавшись на борту, Горадзе утроил скандал и заявил, что покончит жизнь самоубийством. После этого его вернули в Одесский аэропорт, где поместили под охрану пограничников.

Сообщается, что «вора в законе» планируют снова отправить в Белоруссию. Он продолжает заявлять, что в этом случае покончит с собой.

Стоит отметить, что Горадзе находится в международном розыске по запросу МВД Грузии. Его задержали в Турции в октябре 2019 года и долгое время не экстрадировали на родину. Анкара заявила, что к ним не поступал запрос от Тбилиси. Родственники «вора в законе» начали выходить на акции протеста в Аджарии и пытались перекрыть трассу между Грузией и Турцией.

В июне 2020 года турецкие власти отправили Горадзе в Киев через Белоруссию. В Минске его задержали, так как он находится в розыске. Из Белоруссии криминального авторитета также не экстрадировали в Грузию.

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