4 января 2021 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 11:37 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Vatican News (Ватикан) подвело итоги 2020 года для папы Римского Франциска. Воскресенье, 8 марта, стало водоразделом: в тот день итальянские католики в последний раз могли участвовать в евхаристии перед введением карантинных мер. Понтифик впервые прочитал молитву Angelus из библиотеки Апостольского дворца. Безусловно, одним из печально запомнившихся моментов будет пасхальная литургия в практически пустой базилике Святого Петра. Традиционное пасхальное благословение Urbi et Orbi Франциск произнес не с лоджии, как обычно, а у Алтаря кафедры. 2020-й останется в истории Церкви и как год третьей энциклики папы: 4 октября была опубликована энциклика Fratelli tutti. Это не единственный важный документ, обнародованный в уходящем году: в феврале было опубликовано апостольское увещание Querida Amazonia, итог Синода епископов по проблемам амазонского региона, который проходил в Ватикане в октябре 2019 года. В 2020 году отмечалось пятилетие другой папской энциклики: Laudato si'. 18 июня был обнародован межведомственный документ «В пути — ради заботы об общем доме», а 24 мая объявлен специальный Год Laudato si». 12 декабря папа Франциск направил видеопослание участникам Виртуального саммита ООН высокого уровня по климатическим амбициям. 27 декабря понтифик сообщил о проведении года, посвященного семье: Года Amoris laetitia. Он начнется в праздник святого Иосифа 19 марта и завершится 26 июня 2022 года Х Всемирной встречей семей. В 2020 году были сделаны важные шаги по реформированию правовой и финансовой системы Ватикана. В марте был принят закон CCCLI (351) о судебной системе, заменивший собой закон от 1987 года, а 1 июня обнародовано апостольское послание в форме motu proprio «О прозрачности, контроле и конкуренции в процессах оформления договоров о подряде Святым престолом и государством Град Ватикан». Были приняты важные решения в области борьбы с коррупцией и в области финансового надзора. Важным событием года стало продление 22 октября временного соглашения между Святым престолом и КНР, вследствие чего 24 ноября Франциск назначил нового епископа Циндао. В ноябре был также опубликован «Отчет Святого престола об институциональной осведомленности и процессе принятия решений по делу бывшего кардинала Теодора Эдгара МакКаррика (с 1930 по 2017 год)».

Папа Франциск IAEA Imagebank

Папа Франциск под конец 2020 года дал старт важнейшей финансовой реформе, пишет Crux (Денвер, США). Он отнял у государственного секретариата Святого престола кошелек и передал его в Администрацию церковного имущества (APSA), а также усилил надзорную роль Секретариата по экономике. Новые шаги укрепляют позиции двух людей с точки зрения будущего папской реформы: главы APSA итальянского епископа Нунцио Галантино и главы Секретариата по экономике испанского иезуита отца Хуана Антонио Герреро Альвеса. Оба являются назначенцами Франциска и фигурами, которые, как считается, пользуются доверием понтифика, что крайне важно. Папа явно верит в Галантино, которого он вытащил из безвестности, чтобы сделать его вначале секретарем влиятельнейшей Конференции католического епископата Италии, а затем перевел в APSA. Точно так же он забрал Герреро из Ордена иезуитов, чтобы поставить его во главе Секретариата по экономике. Иными словами, понтифик постиг одну из неоспоримых ватиканских истин: в этом маленьком мире структуры — крепости, а личности — монархи. Ватикан в настоящее время ожидает последнего отчета от агентства Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (Moneyval), которое должно в апреле представить свой доклад о состоянии финансов Святого престола. Если он не будет хорошим, Ватикану ограничат доступ на международные валютные рынки или он будет вынужден платить значительно более высокие сборы за транзакции. Всё это происходит на фоне того, что Святой престол сталкивается с растущим дефицитом, связанным с пандемией коронавируса, и надвигающимся кризисом в виде необеспеченных пенсионных обязательств. Галантино и Герреро держат финансовые карты Ватикана. То, как они решат их разыграть, определит реальность реформы Франциска.

Папа Франциск принял отставку архиепископа Кондрусевича, информирует Catholic.by (Минск, Белоруссия). В официальном заявлении Святого престола говорится: «Святейший отец принял отказ от пастырского руководства, предоставленный Его Высокопреосвященством архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским, в соответствии с каноном 401 § 1 Кодекса канонического права, и одновременно назначил апостольским администратором Sede vacante на упомянутую митрополичью кафедру епископа Казимира Великосельца, титулярного епископа Бланды и епископа Пинской епархии».

Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич (сс) Raviaka Ruslan

За несколько дней до Нового года суд Московской епархии изверг из сана протодиакона Андрея Кураева, известного своими давними критическими высказываниями в адрес руководства Русской православной церкви и особенно ее предстоятеля — патриарха Кирилла, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Заседание прошло в заочном режиме, так как сам Кураев, несмотря на три вызова, в суд не явился. Пока патриарх не завизирует приговор, он может быть обжалован. Комментируя решение лишить его сана, протодиакон заявил, что, «совершив мое каноническое убийство, патриарх сделал себе новогодний подарок». Кураев также заверил, что, вопреки ожиданиям патриарха, он склонится перед ним и попросит оставить его в рядах духовенства, он будет продолжать проповедовать, но теперь станет делать это еще громче.

Русская православная церковь выступила с инициативой создать межконфессиональный «Союз защиты преследуемых христиан в Африке», рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. По его словам, поддержка «страдающих братьев и сестер» рассматривается Русской православной церковью как «историческая задача». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, внимательно следящий за развитием событий, убежден, что, к сожалению, Африка становится центром притеснений христиан. Возможно, это связано с тем, что континент сейчас является той частью мира, в которой христианство возрастет больше всего. В ноябре прошлого года Кирилл обращал внимание на то, что христиане Нигерии подверглись «геноциду». В Восточной Африке базирующаяся в Сомали организация «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно наносила удары по Кении. Террористы захватывали автобусы, отделяли христиан от остальных пассажиров и убивали их. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было разгромлено на Ближнем Востоке, но создало новую базу власти в Африке благодаря сотрудничеству с «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нигерийской группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы совершили нападения на христиан в Мозамбике и Конго. В Алжире христианским общинам всё чаще отказывают в регистрации, секретные службы начали сбор информации о религиозных взглядах учителей. На фоне политического кризиса, в котором Эфиопия пребывает с середины 2019 года, Эфиопская православная Церковь и верующие подвергаются целенаправленным атакам. Как заявил митрополит Иларион, необходимо сделать голос христиан Африки более слышимым среди международной общественности, а также работать над укреплением совместных гуманитарных инициатив. Московский патриархат придает особое значение тому, что все инициативы осуществляются по согласованию с поместными Церквями и организациями. Интерес к деятельности в этом направлении проявили коптский православный патриарх Тавадрос II, Всемирный совет церквей, Конференция католических епископов России, Духовное собрание мусульман России и евангелисты.

Христианская церковь в Уганде (сс) Rod Waddington

Выкуп — единственный способ для католиков вернуть свой храм свв. Петра и Павла в Москве. Как сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия), об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил настоятель общины отец Игорь Ковалевский. Он напомнил, что строительство костела святых апостолов Петра и Павла началось в 1839 году на пожертвования московских католиков и благотворительных организаций. После Октябрьской революции сам храм и другие постройки церковного комплекса в Милютинском переулке перешли в ведение польских культурно-просветительских организаций, потом судьба зданий не раз менялась. Сам храм был закрыт в 1933 году. Уже после войны его здание было до неузнаваемости перестроено под административные нужды, после чего там разместился проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения «Гипроуглемаш». Этот институт занимает здание храма вплоть до настоящего времени. Католический приход святых апостолов Петра и Павла был зарегистрирован в 1991 году в Москве и неоднократно пытался этот храм получить, но пока безуспешно. В настоящее время единственным юридически оправданным способом получения этого храма является его выкуп, сообщил отец Игорь. Дело в том, что ОАО «Гипроуглемаш» приватизировал этот храм, часть здания ныне сдается в аренду под офисы. Со стороны католической общины были попытки оспорить эту приватизацию, но суд признал законным характер этой приватизации.

В последний день 2020 года было обнародовано послание президента Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха по случаю 40-летия со дня провозглашения святых Кирилла и Мефодия небесными покровителями Европы, передает Vatican News (Ватикан). 31 декабря 1980 года апостольским посланием Egregiae Virtutis папа Иоанн Павел II объявил святых солунских братьев покровителями Европы наряду со святым Бенедиктом Нурсийским. В своем поздравительном послании кардинал Кох подчеркивает: «Миссия святых Кирилла и Мефодия представляет для славянских народов приближение к новому пониманию собственной культуры, даже своеобразное вступление в культуру посредством только что появившейся письменности. Они запечатлели на письме устный язык, выразив его письменными знаками, и в этом виде передали его тем, кто прежде им его доверил. Евангелие стало излагаться на письменном славянском языке». Он отмечает, что святые Кирилл и Мефодий принесли в сердце Европы — Велеград — греческую и византийскую традицию, добившись признания литургических текстов на славянском языке Римской церковью. «Святые Кирилл и Мефодий, почитаемые на Западе и на Востоке, — заключает кардинал, — являются для всех свидетелями первоначального нераздельного единства, способного держать воедино различия. Пусть их жизнь будет для нас вдохновением для путей единства, и да обретем его их заступничеством».

Ян Матейко. Святые Кирилл и Мефодий (фрагмент)

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».