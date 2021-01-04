Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Участники протестов в грузинском Телави заявили, что против них в новогоднюю ночь был совершен «теракт» и вышли 3 января на акцию возле департамента полиции Кахетии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

В ночь на 1 января в палатку, установленную протестующими возле здания драмтеатра в Телави, едва не въехал легковой автомобиль. Жертв не было, так как машину остановило металлическое ограждение. Водитель скрылся с места происшествия.

По данному инциденту было возбуждено административное дело, но после протестов его переквалифицировали на уголовное. Активисты не согласны с тем, что дело возбуждено по статье «Повреждение или уничтожение вещи» и требуют переквалифицировать его в «Теракт», так как уверены, что таким образом их якобы пытались убить.

«До сих пор следственные органы никого не задержали, что вызывает подозрения по поводу причастности к этому лиц с большим влиянием или высокопоставленных чиновников. Есть еще одна деталь. Когда машину перевели на штрафстоянку, туда ворвались и украли автомобиль, насилию подвергся сторож. Рядовые граждане такого бы себе не позволили», — заявил в беседе с журналистами один из участников протестов.

Сообщается, что к протестующим вышел глава департамента полиции Кахетии Зураб Берикашвили. Он заявил, что участники инцидента опознаны и всех виновных скоро накажут. Также он согласился выставить наряд полиции рядом палатками протестующих для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными», а все представители от оппозиции, получившие право на депутатские мандаты, объявили бойкот парламенту. Их сторонники проводят акции протеста. В Телави она длится три недели.