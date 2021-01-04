Тбилиси, , 11:36 — REGNUM В оппозиционных партиях Грузии готовы возобновить переговоры с представителями правящей партии «Грузинская мечта» по вопросам выхода из сложившегося в стране политического кризиса. Об этом телеканалу «Мтавари архи» 3 января сказал член блока «Стратегия Строителя» Серго Чихладзе.

«Мы предполагаем, что это должно произойти в январе. В оппозиции готовы к этому, послы-посредники призывают нас сделать это, и мы очень надеемся, что в правительстве осознают серьезность ситуации, потому что каждый день кризиса — это новый шаг к тупику и поражению», — сказал Чихладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными», а все представители от оппозиции, получившие право на депутатские мандаты, объявили бойкот парламенту. В нём проводят заседания только члены «Грузинской мечты».

Между лидерами оппозиции и представителями правящей партии прошли четыре раунда переговоров. Пятый должен был пройти в декабре, но депутаты от «Грузинской мечты» начали рассматриваь законопроекты о лишении опоозиционных партий, бойкотирующих парламент, финансирования. Это критически восприняли в оппозиции.

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