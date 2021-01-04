Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Тбилиси категорически против делимитации границы между Россией и Грузией, пока Москва признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление МИД Грузии было опубликовано 3 января на сайте министерства.

В дипломатическом ведомстве отреагировали на назначение президентом России Владимиром Путиным своим специальным представителем по вопросам делимитации границ со странами СНГ Михаила Петракова. Ему также поручены вопросы делимитации границ с Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

«Вопрос делимитации-демаркации государственной границы между Грузией и Российской Федерацией не может быть поставлен на повестку дня до тех пор, пока Россия не осуществит деоккупацию регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона», — говорится в заявлении МИД Грузии.

В Тбилиси также заявили, что заранее объявляют «незаконными» любые договоренности Москвы с Сухумом и Цхинвалом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2008 года грузинские войска напали на жителей Цхинвала и находящихся там российских миротворцев. Москва ввела в регион дополнительные силы, принудила Тбилиси к миру, после чего признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В Грузии независимость республики не признают, отказываются подписать соглашение о ненападении, а действия России называют «оккупацией».