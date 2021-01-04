Тегеран, , 07:50 — REGNUM Приказ оставить на Ближнем Востоке авианосец Nimitz отдал исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер. Об этом 4 января сказано в заявлении, распространённом пресс-службой военного ведомства США.

Уточняется, что авианосец останется на боевом дежурстве в зоне ответственности Центрального командования, в которую входит Ближний Восток. Миллер поясняет, что такой приказ был отдан «в связи с недавними угрозами, которые руководство Ирана адресовало президенту Дональду Трампу и другим представителям правительства США». О каких конкретно угрозах идёт речь, не уточняется.

Заявление и.о. главы американского военного ведомства сделано на фоне обострения отношений между США и Ираном и многочисленных спекулятивных заявлений в СМИ о том, что администрация Трампа перед уходом из Белого дома может нанести удар по Ирану.

В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что США стремятся найти повод для развязывания войны с Ираном, а поступившие из Израиля разведданные свидетельствуют о подготовке израильскими спецслужбами атак против американцев, которые поставят Трампа «в безвыходное положение с ложным поводом к войне».

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении властей Ирана привлечь к ответственности организаторов убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

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