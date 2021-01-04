Киев, , 07:40 — REGNUM Слова депутата Рады Михаила Радуцкого, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о невозможности зарегистрировать на Украине препарат «Спутник V» для вакцинации населения Украины являются ложью. Об этом заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор ДП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко, о чем он написал 3 января на своей сттанице в социальной сети Facebook.

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Кравченко напомним, что в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения определила критерии для разработки вакцины от коронавируса и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин, ввиду того, что полная процедура клинических исследований и регистрации занимает два-три-пять лет, а включая IV фазу — десять-двенадцать лет.

Председатель Национальной медицинской палаты Украины также добавил, что на данный момент в мире было зарегистрировано по экстренной процедуре регистрации восемь вакцин. Ни одна из этих вакцин, как отметил Кравченко до сих пор не завершила III фазу клинических испытаний в полном объёме в соответствии с опубликованным дизайном исследований согласно данным clinicaltrials.gov.

Так завершение III фазы испытаний вакцины Pfizer-BioNTech-Fosun запланировано на январь 2023 года, вакцины Moderna-NIAID — на октябрь 2022 года. Далее Кравченко перечислил вакцины, которые проводят одновременно несколько исследований. Завершение III фазы испытаний вакцины AstraZeneca-Oxford ввиду нескольких исследований, которые проводятся одновременно, запланировано на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года и на февраль 2023 года; вакцины Sinovac Biotech — на май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года и на октябрь 2021 года; Sinopharm-WIB — на июль 2021 года, сентябрь 2021 года, и сентябрь 2022 года; Sinopharm-BIB — на сентябрь 2021 года и декабрь 2021 года; CanSino-BIB — на июль 2021 года и январь 2022 года; Спутник V — на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года и декабрь 2021 года.

«К чему я это написал? Максим Степанов (глава министерства здравоохранения Украины — ИА REGNUM), Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Украинская Правда — прекратите врать украинскому народу!!!» — призвал Кравченко.

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Напомним, ранее председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук раскритиковал главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за то, что тот заявил, что Минздрав Украины не будет регистрировать вакцину «Спутник V» ввиду того, что министерство здравоохранения страны якобы планирует применять только те вакцины, которые завершили III фазу испытаний.

Отметим, ранее депутат украиснкого парламента от партии ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что официальный Киев отказывается брать вакцину «Спутник V», так как боится любых шагов в урегулировании отношений с Россией.