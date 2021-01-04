Ла-Пас, , 07:26 — REGNUM Жертвой информационной войны назвал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» экс-президент Боливии Эво Моралес 4 января в своём Twitter.

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Моралес напомнил о гарантиях поставки в Боливию российской вакцины, которые дал действующий президент Боливии Луис Арле и отметил, что «грязная информационная война», которая ведётся против российской вакцины «Спутник V», ставит под угрозу право народа Боливии на здоровье и жизнь.

Также Моралес добавил, что осуждает атаки на российский препарат по идеологическим причинам, которые ведут стороны, «руководствующиеся политическими и экономическими интересами».

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании контракта между Россией и Боливией на поставку в латиноамериканскую страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В рамках контракта Боливия получит 5,2 млн доз препарата.

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