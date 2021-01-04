Нью-Йорк, США, , 07:24 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением нападения радикальных исламистов на две деревни в Нигере, в результате которых погибли сто человек, сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик в заявлении для прессы.

«Генеральный секретарь решительно осуждает вчерашние атаки на поселки Чома-Бангоу и Зарумадарейе в районе Тиллабери в Нигере, которые были совершены неизвестными вооруженными людьми», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нигера Бриги Рафини сообщил о гибели ста мирных жителей в результате атак исламистов. При этом организации, ответственные за нападение, глава нигерского правительства назвать не смог.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв нападения в Нигере выросло до 100 человек