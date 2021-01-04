Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Обвинение в злоупотреблении властью выдвинула действующему президенту США Дональду Трампу кандидат в вице-президенты страны Камала Харрис 4 января в ходе своего выступления на митинге в штате Джорджия, трансляцию которого вёл телеканал C-Span.

Обвинение в адрес Трампа Харрис выдвинула после появления записи разговора американского лидера с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в ходе которого действующий президент США просил пересчитать голоса избирателей на президентских выборах в его пользу.

Просьбу Трампа кандидат в вице-президенты США назвала «голосом отчаянья», а саму ситуацию определила как «неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью со стороны президента Соединенных Штатов».

О записи разговора Трампа с госсекретарём штата Джорджия рассказала газета Washington Post. По данным издания действующий президент США просил Раффенспергера пересчитать голоса на выборах, заявляя, что хочет отыскать 11 780 голосов. При этом Трамп применяет различные приёмы убеждения, от лести до резкой критики и как минимум один раз его слова можно воспринять как угрозу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Трамп запланировал выступить с «победной» речью на митинге в штате Джорджия, где победу одержал его конкурент по президентской гонке, кандидат от демократов Джозеф Байден.

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