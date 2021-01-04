Киев, , 06:40 — REGNUM Заявление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» назвал «враньём» председатель национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Об этом медик 3 января написал в своём Facebook.

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Кравченко пояснил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ещё в феврале 2020 года обозначила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и дала рекомендацию всем странам в связи с пандемией перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин. По данной схеме, как уточнил Кравченко, в мире уже зарегистрировано восемь вакцин и ни одна из них на сегодняшний день не прошла полностью третью стадию клинических испытаний.

Напомним, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может использовать российскую вакцину от COVID-19, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что поставки российской вакцины на Украины могут стать возможными только после запроса от украинской стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвалглавного санитарного врача и замглавы минздрава Украины Виктора Ляшко «недоразумением от медицины».

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