Чебоксары, , 06:22 — REGNUM Министру финансов Чувашии Михаилу Ноздрякову назначили пятого заместителя. Им стала Татьяна Щербаткина, данные которой пока на сайте министерства в списке руководства не значатся. Соответствующее распоряжение за номером 1205-р было опубликовано 31 декабря 2020 года. Его подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт ИА REGNUM.

Подробности биографии нового высокопоставленного чиновника республики пока не сообщаются. До назначения Щербаткина была начальном управления бюджетной политики в социальной сфере минфина Чувашии.

Напомним, у Ноздрякова уже есть четыре заместителя — Игорь Смирнов, Павел Иванов, Галина Павлова и Ольга Метелева. Последняя является первым заместителем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаила Ноздрякова назначили и. о министра финансов региона в 2011 году. Эту должность он занимал до февраля 2014 года. После этого в его послужном списке появилась работа советником главы правления «Чувашкредитпромбанка», который на сегодня обанкрочен, а также в 2015—2020 годы он был первым заместителем директора департамента финансов Севастополя. На должность главы министерства финансов Чувашии назначен в феврале 2020 года.