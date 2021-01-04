Каракас, , 06:17 — REGNUM Отказ от США и Евросоюза в разморозке средств для оплаты вакцины от COVID-19 получили власти Венесуэлы. Об этом 4 января сообщил президент южноамериканской страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

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Мадуро заявил, что власти страны обратились через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) к США, Великобритании и странам ЕС с просьбой о разморозке средств для покупки вакцины от COVID-19, но получили отказ. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес также получила отказ от руководителей внешнеполитических ведомств этих стран.

По словам Мадуро, средства, предназначенные для покупки вакцины, были «заморожены и украдены в Англии, Португалии, Испании, США». Также лидер Венесуэлы отметил, что на вакцины не должны распространяться правила «дикого капитализма», а сами препараты подобного рода не должны становиться предметом «меркантильного интереса и геополитической войны».

Напомним, в декабре 2020 года Венесуэла заключила с Россией договор о поставках 10 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Ранее ИА REGNUM сообщало, что поставки российской вакцины в Венесуэлу могут начаться уже в январе 2021 года.

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