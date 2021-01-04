Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Выступить с «победной» речью в американском штате Джорджия, где победу одержал кандидат в президенты Джозеф Байден, запланировал действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 4 января сообщила пресс-служба администрации Белого дома.

Формально поводом для поездки Трампа в штат Джорджия станет поддержка кандидатов-республиканцев на втором туре выборов в Сенат США, которые состоятся 5 января.

В расписании Трампа на 4 января, распространённом Белым домом, с утра запланировано множество встреч и телефонных звонков.

«Президент покинет Белый дом в 18:10, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», — намечено в расписании Трампа.

Уточняется, что одновременно с поездкой будет опубликован телефонный разговор американского лидера с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп пытался уговорить пересчитать голоса.

Власти штата Джорджия трижды пересчитывали голоса избирателей на президентских выборах и каждый раз количество голосов, отданных за Байдена, оказывалось больше. В итоге голоса выборщиков штата отошли сопернику Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-министры обороны США призвали военнослужащих страны не вмешиваться в процессы вокруг итогов президентских выборов.

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