Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Коллективное обращение с призывом к военнослужащим США не вмешиваться в споры вокруг итогов президентских выборов в стране подписали десять экс-руководителей Пентагона, сообщает газета The Washington Post.

«Попытки вовлечь Вооруженные силы США в решение споров относительно выборов подтолкнут нас на опасную территорию, к нарушению законов и конституции», — говорится в письме.

Также экс-министры обороны США заявляют, что гражданское руководство в случае отдачи приказа военнослужащим вмешаться в определение итогов выборов будет отвечать за свои поступки по всей строгости закона. Письмо подписали бывшие главы Пентагона Джеймс Мэттис, Марк Эспер, Дик Чейни, Дональд Рамсфелд, Эштон Картер, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Уильям Перри, Чак Хейгел и Леон Панетта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти одобрил решение однопартийцев оспорить результатов выборов американского президента 2020 года. По его мнению, иначе проблему с определением итогов голосования не решить.

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