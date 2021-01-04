Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Инаугурация кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена из-за пандемии коронавируса состоится в усечённом формате при соблюдении участниками церемонии рекомендованной дистанции. Об этом 3 января сказано в опубликованном заявлении совместного комитета Сената и Палаты представителей Конгресса США по инаугурационным церемониям.

Отмечается, что организаторы церемонии приняли решение отказаться от традиционного парада по случаю вступлению в должность главы государства. В качестве альтернативы телеканалы будут транслировать виртуальную версию парада, в котором готовятся принять участие музыканты, танцоры и другие артисты.

Сокращено количество пригласительных билетов на церемонию. На Капитолийском холме в день вступления в должность президента США смогут присутствовать только члены 117-го Конгресса США, каждый из которых может пригласить лишь одного гостя.

Планируется, что Байден и Камала Харрис после церемонии инаугурации примут участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме. Представители всех видов войск ВС США пройдут перед Байденом и Харрис, соблюдая социальную дистанцию, а после смотра сопроводят их в Белый дом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд для «обеспечения честности выборов» в американском штате Висконсин.

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