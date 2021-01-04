Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти одобрил решение своих однопартийцев оспорить результаты президентских выборов, на которых победу одержал кандидат от демократов Джозеф Байден. Об этом 4 января сообщает издание The Hill.

«Я думаю, это правильно, чтобы у нас было обсуждение на этот счет. Я имею в виду, что вы сейчас видите, что сенаторы собираются возражать, Палата представителей собирается возражать», — заявил Маккарти.

Законодатель добавил, что иначе возникшую проблему с выборами не решить.

Напомним, утверждение итогов голосования выборщиков обеими палатами Конгресса запланировано на 6 января. По существующим нормам, сенаторы могут выступить против утверждения результатов в отдельно взятом штате. Для этого один член Сената и один член палаты представителей должны подать возражение в письменном виде. После этого заседание будет приостановлено для голосования по данному вопросу. Если же хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он принят не будет. По мнению экспертов, палата представителей, где большинство принадлежит демократам, не позволит поставить под сомнение победу Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четыре сенатора-республиканца призвали Конгресс США утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента Соединённых Штатов.

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