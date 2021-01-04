Белград, , 02:47 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту прослушки президента Сербии Александра Вучича начали сербские правоохранительные органы, сообщает газета «Вечерне новости» со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что «строго засекреченное дело расследуется уже некоторое время». При этом сотрудники правоохранительных органов пытаются найти заказчика прослушки главы государства. Расследование уголовного дела проводит Сектор внутреннего контроля МВД Сербии.

Также источники сообщают, что дело квалифицируется по статье «Попытка свержения конституционного порядка».

Ранее сам президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что его прослушивали в течение 1−1,5 года. При этом сербский лидер отметил, что у него есть доказательства фактов прослушки, а также сведения о возможных заказчиках.