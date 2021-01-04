Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Демократка Нэнси Пелоси в четвёртый раз избрана спикером палаты представителей Конгресса США 117 созыва, начавшего свою работу 3 января. Трансляция заседания ведётся на сайте законодательного органа США.

Представительница Демократической партии получила большинство голосов конгрессменов. За неё проголосовали 216 демократов, пятеро однопартийцев Пелоси отдали свои голоса за другого кандидата, либо воздержались. Республиканцы же, которые в этом созыве палаты представляют меньшинство, проголосовали за своего кандидата, члена Республиканской партии Кевина Маккарти.

Пелоси в четвёртый раз занимает пост спикера палаты представителей, она является лидером демократов палаты представителей с 2003 года. Она до настоящего времени остаётся единственной женщиной, которая когда-либо занимала пост спикера в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Майкл Пенс поддержал намерение республиканцев оспорить в Конгрессе результаты президентских выборов.

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