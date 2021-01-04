Алжир, , 01:38 — REGNUM Двое вооруженных боевиков были ликвидированы на севере Алжира в ходе контртеррористической операции, сообщает пресс-служба алжирского министерства обороны.

Сообщается, что двух террористов алжирские силовики ликвидировали в ходе второго дня спецоперации. При этом в боевом столкновении погиб и один из военнослужащих армии Алжира.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, в первый день контртеррористической операции, военнослужащие армии Алжира ликвидировали четырех террористов. Операция проходит в лесу Мессельмун в 65 километрах к западу от столицы Алжира.

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