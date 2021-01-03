Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп якобы призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу. Об этом сообщает Washington Post, опубликовав запись разговора.

Как пишет издание, Трамп льстит Раффенспергеру, говорит ему о нарушениях на выборах и после критикует его. При этом в одном случае слова президента звучат как угроза, пишет WP.

«Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас, — якобы говорит Трамп. — Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли штат».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению действующего президента США Дональда Трампа, выборы главы государства прошли с ужасающими нарушениями, и победу одержал именно он, а вовсе не кандидат от демократов Джо Байден.

Трамп и его люди различными способами пытались добиться справедливости, однако большинство судов отказали в пересмотрах итогов голосования. Тем не менее Трамп по-прежнему настаивает, что именно он выиграл выборы, а демократы занимались их фальсификацией, чтобы накрутить голоса Байдену.

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