Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Четыре сенатора от Республиканской партии призвали Конгресс США утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента Соединённых Штатов, сообщает 3 января РИА Новости.

Джозеф Байден

«Избиратели высказались, и конгресс должен выполнить свои обязанности и утвердить результаты голосования», — говорится в заявлении, которое подписали республиканцы Сюзан Коллинз, Лиза Меркауски, Билл Кэссиди и Митт Ромни.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению действующего президента США Дональда Трампа, выборы главы государства прошли с ужасающими нарушениями, и победу одержал именно он, а вовсе не кандидат от демократов Джо Байден.

Трамп и его люди различными способами пытались добиться справедливости, однако большинство судов отказали в пересмотрах итогов голосования. Тем не менее Трамп по-прежнему настаивает, что именно он выиграл выборы, а демократы занимались их фальсификацией, чтобы накрутить голоса Байдену.

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