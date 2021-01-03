Таллин, , 21:41 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин не ожидает существенных перемен в отношениях с Москвой в 2021 году.

«На вопрос, будет ли в этом году виден какой-то поворот в наших отношениях (с Россией), ответ отрицательный. Это, я считаю, позитивно, а не негативно», — сказал он в эфире радиостанции Kuku.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 января, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о том, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором была согласована граница между Эстонией и РСФСР, по международному праву действует и поныне, что, в свою очередь, подразумевает пересмотр современных границ государств.

Читайте также: В сети отреагировали на территориальные претензии Эстонии к России