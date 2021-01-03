Вашингтон, , 20:27 — REGNUM В санкционные списки Вашингтона были включены свыше 365 физических и юридических лиц из Российской Федерации за время работы администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 3 января на странице в соцсети Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, данные меры со стороны властей США были введены в ответ на действия РФ.

Помпео уточнил, что речь идет об агрессивных и дестабилизирующих действиях «на Украине и по всей Европе».

Как передавало ИА REGNUM, 3 января госсекретарь США Майк Помпео в соцсети также сообщил, что в отношении Москвы администрация главы Белого дома Дональда Трампа проводила наиболее жесткую политику.

Читайте также: Помпео сообщил о «жесткой» политике администрации Трампа в отношении РФ