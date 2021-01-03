Вашингтон, 3 января 2021, 20:27 — REGNUM В санкционные списки Вашингтона были включены свыше 365 физических и юридических лиц из Российской Федерации за время работы администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 3 января на странице в соцсети Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.
По его словам, данные меры со стороны властей США были введены в ответ на действия РФ.
Помпео уточнил, что речь идет об агрессивных и дестабилизирующих действиях «на Украине и по всей Европе».
Как передавало ИА REGNUM, 3 января госсекретарь США Майк Помпео в соцсети также сообщил, что в отношении Москвы администрация главы Белого дома Дональда Трампа проводила наиболее жесткую политику.
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