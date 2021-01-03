Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Одной из версией происхождения SARS-CoV-2 является утечка из лаборатории в китайском Ухане. Об этом, как пишет Daily Mail, сообщил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, такая версия на данный момент является самой «достоверной». При этом Поттингер добавил, что из-за «утечки или аварии» коронавирус мог «вырваться» из лаборатории.

«Появляется (у США — прим. ИА REGNUM) все больше свидетельств», — отметил высокопоставленный правительственный чиновник, не предоставив никаких доказательств.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что статистика выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 и смертей от COVID-19 в США сильно завышена из-за используемой методики подсчета.

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