Киев, , 17:29 — REGNUM Главный санитарный врач и замглавы минздрава Украины Виктор Ляшко — это «недоразумение от медицины», заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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По его словам, заявление главного «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», поскольку в ведомстве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, — «это маразматический треп».

«(Он) не имеет ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 января, Медведчук заявил, что харьковское фармацевтическое предприятие «Биолек» подало на официальную регистрацию на Украине вакцину «Спутник V» для её производства и вакцинации украинских граждан.

Однако позже Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Он назвал слухами заявления о государственной регистрации в стране российской вакцины-кандидата «Спутник V».

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