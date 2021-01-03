Вашингтон, , 17:17 — REGNUM В США сильно завышена статистика выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 и смертей от COVID-19 из-за используемой методики подсчета. Об этом сообщил 3 января действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

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По его словам, у Центров по контролю и профилактике заболеваний США по сравнению с другими странами «смехотворные методы оценки», поэтому данная статистика сильно завышена.

Трамп также добавил, что некоторые страны статистику выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 и смертей от COVID-19 преднамеренно занижают.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что за минувшие сутки на территории США выявили почти 300 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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