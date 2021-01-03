Лондон, , 17:11 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах остаться на своём посту после окончательного выхода Британии из состава Европейского союза. Об этом 3 января сообщает Reuters.

Обложка. Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да», — ответил Джонсон на вопрос журналистам, намерен ли он продолжать выполнять обязанности премьер-министра Соединённого королевства после Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, переходный период по Brexit официально завершён между Великобританией и Евросоюзом. С 1 января начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между Брюсселем и Лондоном.

Британия вышла из Евросоюза после 47 лет членства и через 4,5 года после референдума по Brexit. Теперь взаимодействие между ЕС и Великобританией перешло на другой уровень взаимоотношений.

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