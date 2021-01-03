Ватикан, , 15:52 — REGNUM Папа римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Ватикана.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич Цитата из видео на YouTube

Напомним, что Кондрусевич подал в отставку с поста архиепископа-митрополита в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права. Согласно этому параграфу, любой католический епископ должен подавать папе римскому прошение об отставке. После прошения римский первосвященник принимает решение о дальнейшей судьбе епископа, исходя из оценки всех обстоятельств. Стоит отметить, что сегодня Кондрусевичу исполнилось 75 лет.

Известно, что Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Некоторое время назад он уехал в Польшу, но не смог вернуться обратно — белорусские пограничники признали его паспорт недействительным. При этом Кондрусевич после президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе 2020 года, обвинил белорусские власти в «пролитой крови, тысячах задержанных и жестоко избитых мирных жителей». Результаты выборов он не признал.

Тем не менее президент Белоруссии Александр Лукашенко из уважения к папе римскому Франциску поручил найти решение данной ситуации. В скором времени посольство Ватикана в Минске сообщило, что глава белорусских католиков может беспрепятственно вернуться в страну, что он вскоре и сделал.

На место Кондрусевича папа римский назначил апостольским администратором монсеньора Казимира Великоселца, который до сих пор был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.