Киев, 3 января 2021, 15:53 — REGNUM Вопрос вступления Украины в НАТО раскалывает страну и он должен быть исключен из повестки дня украинских политиков. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») в интервью каналу «112 Украина», которое вышло в эфир 2 января.
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Политик также отметил, что Украина не будет принята в НАТО.
Комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, Бойко пояснил, почему украинская власть отказывается от применения российской вакцины для вакцинации населения страны.
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Напомним, в июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Рады Анна Герман заявила, что Украина должна искать компромиссы для примирения с Россией. Одним из таких компромиссов по мнению Герман может быть публичный отказ Киева от перспективы вступления в НАТО.
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