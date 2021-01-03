Киев, , 15:53 — REGNUM Вопрос вступления Украины в НАТО раскалывает страну и он должен быть исключен из повестки дня украинских политиков. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») в интервью каналу «112 Украина», которое вышло в эфир 2 января.

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Политик также отметил, что Украина не будет принята в НАТО.

» Нас никто в НАТО не примет. Более того, само НАТО нас не примет, потому, что военный конфликт на территории страны. Второе, этот вопрос, который раскалывает реально страну. Его нельзя сейчас поднимать. Нам надо закончить конфликт на востоке, нам надо выстроить отношения с соседями, быть во внеблоковом статусе, как мы были раньше всегда… Этот вопрос, который сегодня раскалывает общество и должен быть исключен из повестки дня политиков», — отметил Бойко.

Комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, Бойко пояснил, почему украинская власть отказывается от применения российской вакцины для вакцинации населения страны.

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» Р оссийскую вакцину не берут сегодняшние власти, боясь любого шага в направлении урегулирования отношений с Российской Федерацией. И это плохо, потому, что… если не дадут нам вакцину какую-то до весны, то это будет прямая политическая ответственность действующего президента и власти за то, что будут страдать люди. Поэтому это политическое решение, оно может очень плохо обернуться для наших граждан, для людей, и не может быть такой ситуации, когда исходя из политической конъюнктуры ставят под угрозу жизни людей», — заключил политик.

Напомним, в июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Рады Анна Герман заявила, что Украина должна искать компромиссы для примирения с Россией. Одним из таких компромиссов по мнению Герман может быть публичный отказ Киева от перспективы вступления в НАТО.

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