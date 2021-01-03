Москва, , 16:12 — REGNUM Заявление представителей Минобороны России о том, что специалисты Международного противоминного центра ведомства обнаружили и обезвредили свыше 16 тысяч взрывоопасных предметов на более чем 400 гектаров территории в Нагорном Карабахе, вызвало обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 3 января в социальной сети Facebook.

«Политики руки греют, а молодые люди рискуют жизнями», — написала Olga S.

По мнению некоторых пользователей, разминированием территорий должны заниматься те, кто эти мины зарывал. Граждане уверены, что российские миротворцы не должны так рисковать своей жизнью.

«Вот кто заминировал пускай тот и разминирует», — пишет Yasmin T.

Тем не менее, многие комментаторы пришли к выводу, что миротворцы выполняют крайне важную задачу, устанавливая мирное существование на территории Нагорного Карабаха. По мнению людей, чем быстрее произойдёт полное разминирование территорий, тем быстрее туда вернутся местные жители.

«Ну что сказать. Разминирования происходит не только миротворцами, но и другими специалистами, в том числе и местными! этим опасным делом, рискуя жизнью, занимаются простые ребята. Благодаря им и их профессионализму не пострадают мирные жители, которые вернуться в свои дома и наладят уют на своих родных землях, на землях своих отцов, дедов, предков! Спасибо ребята за ваш труд и я надеюсь, что вы вернетесь скоро домой, к своим семьям без всяких происшествий», — поделился Ramil C.

Некоторые пользователи отметили, что в данном деле российским миротворцам активно помогает и Азербайджанская сторона. Люди уверены. что совместные действия позволят быстро сделать данный регион безопасным для жизни людей.

«Бог в помощь всем тем, кто искренне занимается этим опасным делом! Не важно, российские миротворцы это или наши ребята! Всем здоровья желаю в новом году!», — написала Innessa P.

Напомним, 3 января представители Минобороны России заявили о том, что специалисты Международного противоминного центра ведомства обнаружили и обезвредили свыше 16 тысяч взрывоопасных предметов на более чем 400 гектаров территории в Нагорном Карабахе.