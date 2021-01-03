Москва, , 16:07 — REGNUM Заявление депутата бундестага Вальдемара Гердта о том, что возможный отказ от российского проекта «Северный поток — 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии является «самоубийством» и «абсурдом», вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 3 января в социальной сети Facebook.

«Эти что за наглость — кому какое дело кто куда направляет свой газ? Ещё и торговлю ограничивает эта американская политика! Разбомбили, разорили страны Ирак Сирию Ливию! Превратили людей в беженцев! Влезают всюду! Бесцеремонно! И теперь и в это влезают! Страна зла!», — пишет Афа А.

Многие пользователи полностью согласились с мнением немецкого депутата. По их видению, для Германии отказ от такого перспективного проекта станет попросту катастрофой.

«Это коммерческий проект! Так что никто не сможет помешать! Очень большие деньги вложили! Это будет крах», — считает Павел В.

Некоторые комментаторы отметили, что ещё не все в Европе сошли с ума, и не каждый политик является американской марионеткой. Люди надеются, что разумное меньшинство когда-нибудь станет большинством.

«Ещё есть в бундестаге практичные умы. Гнойник демократии и так оккупировал Европу, да ещё навязывает невыгодные и навязчивые услуги. Немцы! Вы же всегда были педантами, где же ваша рациональность?», — задаётся вопросом Алексей Н.

Нашлись и те пользователи, которые пришли к выводу, что, несмотря даже на успешную реализацию проекта «Северный поток-2», есть вероятность, что страны попросту не смогут пользоваться газом из-за страха перед санкциями со стороны Соединённых Штатов.

«Если западные фирмы отказались даже сертифицировать его, то какой дурак купит газ из него? Санкции дело не шутейное. К примеру, Сбербанк до сих пор не открыл отделения в Крыму, тупо боится санкций», — поделился своим мнением Виктор С.

Напомним, 3 января депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал возможный отказ от российского проекта «Северный поток — 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии «самоубийством» и «абсурдом».