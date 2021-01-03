Москва, , 15:30 — REGNUM Обращение Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики к президенту Украины Владимиру Зеленскому с тем, что у него существует шанс сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 3 января в социальной сети Facebook.

«Кто Зеленскому выступления готовит? Мендель? А у неё с головой все в порядке?», — задаётся вопросом Аюб А.

Многие комментаторы пришли к выводу, что единственный способ установить мир между Украиной и непризнанными республиками заключается в том, чтобы остановить обстрелы Донбасса и предоставить жителям региона право самим решать свою судьбу.

«После обстрелов целенаправленно школ, детских садиков, убийства детей, никто уже не вернется в состав нацистской Украины. Надо просто перестать стрелять в Донбасс, выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу особый статус, как написано, и как подписал Порошенко. А то у них сначала подпишут, а потом в кусты», — пишет Veronika S.

Некоторые пользователи заявили о том, что Зеленскому, скорее всего, неинтересно данное обращение с территории Донбасса. Граждане уверены, что президент Украины не собирается вести диалог с самопровозглашенными республиками.

«Не думаю, что Зеленского сильно интересует обращение из ЛДНР», — считает David B.

Нашлись и те, кто вовсе потерял надежду на мирный исход конфликта между Украиной и ЛДНР. Граждане считают, что точка невозврата давно пройдена, а руководство Украины не собирается общаться с республиками на равных.

«К сожалению, ничего уже не поможет», — поделилась мнением Наталья М.

Напомним, 2 января народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснила, когда у него появится шанс сообщить о достижении мира в Донбассе из Донецка.