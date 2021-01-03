3 января 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 14:54 — REGNUM Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Заявление эстонского политика опубликовано на сайте парламента страны.

Эстония

Пыллуаас отметил, что в феврале 2020 года исполнилось сто лет с момента заключения этого соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Спикер эстонского парламента настаивает, что соглашение о границе якобы действует по сей день и является «доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии».

«В прошлом году он уже делал подобные заявления и призывал Москву вернуть «аннексированные территории». Тогда президент Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстония стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны», — отмечает РИА Новости. Известно высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.

Хенн Пыллуаас Saeima

Согласно ранее опубликованным разъяснениям, Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Таллин же утверждает, что договор продолжает действовать. Тартуский договор стал причиной того, что две страны по сей день не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала подпись.

Просматривается известная аналогия позиции эстонских властей с попытками японского правительства «обосновать» свои претензии на российские Курильские острова ссылками на давно утратившие силу документы середины XIX века. Кстати, утратившие силу по инициативе самого японского правительства, когда на Портсмутских мирных переговорах 1905 года глава японской делегации министр иностранных дел Дзютаро Комура, отвергая доводы российской делегации о необходимости соблюдать российско-японские договоры, высокомерно заявил: «Война перечеркивает все договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки».

Российские власти, включая нынешние, должны признать, что питательной средой для попыток «обгрызания» России по периметру ее границы является глубоко ошибочная практика ведения переговоров по поводу территориальных претензий с правительствами отнюдь не дружественных нам соседних государств. Да и не только переговоров, но и заключения соглашений о наносящих большой экономический урон и ущерб престижу страны уступках российской территории. Как было, например, при президенте Дмитрии Медведеве, когда в 2010 году была совершена вопреки протестам специалистов и общественности ничем, кроме «заботы об улучшении отношений», не обоснованная уступка члену НАТО — Норвегии ценных природными ресурсами шельфа и акватории в 80 тысяч кв. километров. Напомним, что в 2013 году норвежские исследователи объявили, что на акватории, отошедшей во владение Норвегии, найдено 2 млрд баррелей углеводородов, оцениваемые в 30 млрд долларов. Произошло это при премьер-министре Норвегии Йенсе Столтенберге, который, заняв затем пост генерального секретаря НАТО, усилил антироссийскую риторику этой военной организации и выступает за ужесточение экономических и иных санкций против нашей страны. При этом г-н Медведев так и не признал ошибочность своего решения.

Подписание соглашения между Россией и Норвегией Kremlin.ru

После подобного «дипломатического дебюта» этого российского президента в Японии всерьез стали изучать «норвежский опыт» сдачи Москвой своих территорий, строить свои планы получения Курил в обмен на словесные обещания «улучшения отношений».

Как показывает опыт, гораздо более сильное воздействие на желающих прирастить территорию своей страны за счет России оказывают не дипломатические реверансы и экивоки с намеками, а четкие и определенные высказывания российских руководителей с использованием хорошо понятных нашему народу выражений. Так, например, мне приходилось терпеливо объяснять японцам высказывание президента РФ Владимира Путина об ушах мертвого осла. В ответ на заявленные властями Латвии претензии на Пыталовский район он тогда сказал, как отрезал: «Мы не будем вести переговоры на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши». Хотя японцы смысл «идиоматического» выражения Путина поняли, но недоумевали: «Почему уши, да еще мертвого осла?»

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Не пора ли президенту РФ сделать еще одно подобное заявление об отказе вести переговоры с кем бы то ни было, сославшись теперь и на положение Основного закона России? Повод для этого появится скоро — например, 7 февраля, когда японское правительство и ультра-националистические организации в очередной раз будут проводить свой «день северных территорий» с требованиями «вернуть» южные Курилы. Да и не только, ибо на рвущихся к российскому посольству разукрашенных военными флагами милитаристской Японии пропагандистских машинах будут, как всегда, начертаны иероглифы с требованиями к русским убираться со всех Тисима (Курил) и Карафуто (Южного Сахалина). Эти же требования будут раздаваться усиленными мощнейшими громкоговорителями истошными голосами активистов профашистских организаций в черных полувоенных форменных костюмах. Посольство же в лучшем случае дежурно заявит японским властям, что подобная «деятельность» мешает-де исполнению российскими дипломатами своих обязанностей.

P.S. А московские власти в этот день сажают в полицейские автобусы и увозят «для разбирательства» участников мирных пикетов у японского посольства в Москве…