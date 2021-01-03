Москва, , 14:37 — REGNUM Заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором была согласована граница между Эстонией и РСФСР, по международному праву действует и поныне, что, в свою очередь, подразумевает пересмотр современных границ государств, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 3 января в социальной сети Facebook.

«А давайте вернём границы 1911 года. Там и поляки, и немцы «за» будут, а австрийцы так и вовсе в двойне «за», — написал Илья Д.

Многие комментаторы заявили о том, что не считают приемлемым какую-либо форму уменьшения территорий Российской Федерации. Поэтому, пишут люди, Эстония может получить российские земли только при условии, что сама станет их частью.

«Эстония легко сможет получить некогда свои территории. Но лишь при условии, что станет 86 регионом России», — пишет Павел К.

Некоторые пользователи отметили, что если руководство Эстонии будет продолжать в том же духе, то это может привести лишь к эскалации отношений между двумя странами. Граждане призвали соседнее государство вести дружеский диалог с Москвой.

«Сосед на даче тоже пытался бабкин забор передвинуть и поставить там туалет. Так бабкин внук спалил его дачу, но доказать не могут. Дружить с соседями надо, а не с продавщицей в поселковом магазине», — поделился Виктор В.

Часть граждан заметила, что за последнее время всё чаще возникают территориальные претензии между разными странами, в том числе среди соседей Российской Федерации.

«Что-то в последнее время территориальные претензии часто стал предметом обсуждения», — считает Анар М.

Напомним, 2 января спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о том, что Тартуский мирный договор 1920 года, в котором была согласована граница между Эстонией и РСФСР, по международному праву действует и поныне, что, в свою очередь, подразумевает пересмотр современных границ государств.

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