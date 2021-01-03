Москва, , 15:25 — REGNUM Заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко о том, что отказ от российской вакцины «Спутник V» связан с тем, что в стране разрешено использование только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 3 января в социальной сети Facebook.

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"Украина превратилась в аграрную страну. Для сельского хозяйства рабочих много не надо. Но невакцинирование народа решит проблему с численностью», — поделился мнением Александр С.

Многие пользователи выразили соболезнование тем гражданам Украины, которые не получат вакцину против коронавируса из-за подобного принципа со стороны правительства страны.

«Ну и Бог с ними. Людей жалко, эти-то толстосумы втихаря сделают себе прививку, а простой народ будет дохнуть», — пишет Татьяна Ф.

Некоторые комментаторы заранее знали, что руководство Украины откажется регистрировать российский препарат. Люди считают, что данное решение носит исключительно политический характер и не отражает интересов народа Украины.

«Было бы удивительно, если бы зарегистрировали! Задача поставлена — сократить численность населения. Вот и выполняют, твари!» — считает Зинаида И.

Часть граждан пришла к выводу, что если так продолжится и дальше, то границу с Украиной придётся закрыть, чтобы жители страны не распространяли опасные заболевания на территории Российской Федерации.

«Естественный отбор! Только границы совсем закрыть, чтобы какую-нибудь заразу не притащили!» — написала Елена Р.

Напомним, 2 января главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в стране разрешат использование только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может быть зарегистрирована.